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        T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.04.2025 - 00:00
        T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN
        ADLİ YARDIMLIDIR
        ESAS NO : 2023/62 Esas

        KARAR NO : 2025/67


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında; davalı Recai ÜNLÜ'ye (TC 10762142306) tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememiz gerekçeli kararının tebligat kanununun 28.Ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,


        HÜKÜM :
        1-Davanın HMK 320/4 maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına,
        2-Davacı kadın ve çocuklar için ayrı ayrı harç alınması gerektiğinden yatırılan peşin harcın mahsubu kalan 1.050,9 TL karar ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
        3-Yargılama giderinin davacı üzerine bırakılmasına,
        Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 24/01/2025
        Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dosyasında gerekçeli kararın 1 numaralı hüküm fıkrasında "Davanın HMK 320/4 maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına," şeklindeki hüküm maddesi sehven yazılmış olup, "Davanın HMK 320/4 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına" olarak tashihine, tashih şerhinin gerekçeli kararın eki sayılmasına dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 16/04/2025
        Tebligat kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211655