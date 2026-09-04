T.C.

ANKARA

25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/364 Esas

Mahkememizin 2025/364 esas sayılı dosyasında davalı Berat DİPKİOĞLU'na BAM kaldırma ilamı ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden mahkememizce yapılan adres araştırması sonucu tespit edilen adreslere tebligatların yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Ankara BAM 12.HD'nin 08/07/2025 tarih ve 2022/485 Esas 2025/1252 Karar sayılı ilamı ile; Bir kısım davalılar vekilinin istinaf kanun yolu başvuru isteği yerinde görüldüğünden kabulü ile, Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi28.05.2021 tarih 2017/667 Esas 2021/429 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK’nın 353/(1)-a/6 ve 355.maddeleri gereğince KALDIRILMASINA karar verilerek dosyanın mahkememize gönderildiği, mahkememizce 2025/364 esas numarası alınarak duruşmanın 26/11/2026 tarihine bırakıldığı,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.