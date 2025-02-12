Örnek No:54*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2022/5610 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.950.000,00 1 Taşıt 06FJ3964 Plakalı , 2014 Model , SCANIA Marka , G400 1S228S STLG LA4X2HNA Tipli , DC13113L016811866 M ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 10:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:09

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 745.000,00 1 Taşıt 06BVC319 Plakalı , 2018 Model , MITSUBISHI Marka , L200 2.4 4x4 TORNADO AT Tipli , 4N15UDG3425 Motor ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 11:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:09

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 600.000,00 1 Taşıt 67VH632 Plakalı , 2017 Model , IVECO Marka , IS 35 C 12 AA Tipli , F1CFL411EA1012716871 Motor No'lu ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 12:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 12:09

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 555.000,00 1 Taşıt 41BB847 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163101 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 13:33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 13:33

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 550.000,00 1 Taşıt 41BC257 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163156 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:33

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 545.000,00 1 Taşıt 41BB991 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163103 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:02

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 545.000,00 1 Taşıt 41BB845 Plakalı , 2014 Model , Kamyon Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163093 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 11:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 11:02

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 542.000,00 1 Taşıt 41BA247 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89147216 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 12:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 12:02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 12:02

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 537.000,00 1 Taşıt 41BA073 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89147591 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 13:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 13:31

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 505.000,00 1 Taşıt 06GE2148 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , TRANSİT 350 M ÇİFT KABİN Tipli , FC68161 Motor No'lu , ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 14:31

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 495.000,00 1 Taşıt 06BZH948 Plakalı , 2017 Model , MITSUBISHI Marka , L200 2.4 4x4 STROM MT Tipli , 4N15UCA8591 Motor N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:15

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 340.000,00 1 Taşıt 06DJ1112 Plakalı , 2011 Model , MITSUBISHI Marka , L200 2.5 4x4 İNVİTE MT Tipli , 4D56UCCL8013 Motor ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 11:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 11:15

05/02/2025

(İİK m.114/4)