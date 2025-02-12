T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2022/5610 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.950.000,00
|1
|Taşıt
|06FJ3964 Plakalı , 2014 Model , SCANIA Marka , G400 1S228S STLG LA4X2HNA Tipli , DC13113L016811866 M ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:09
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|745.000,00
|1
|Taşıt
|06BVC319 Plakalı , 2018 Model , MITSUBISHI Marka , L200 2.4 4x4 TORNADO AT Tipli , 4N15UDG3425 Motor ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 11:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:09
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|600.000,00
|1
|Taşıt
|67VH632 Plakalı , 2017 Model , IVECO Marka , IS 35 C 12 AA Tipli , F1CFL411EA1012716871 Motor No'lu ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 12:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 12:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 12:09
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|555.000,00
|1
|Taşıt
|41BB847 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163101 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 13:33
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|550.000,00
|1
|Taşıt
|41BC257 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163156 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:33
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|545.000,00
|1
|Taşıt
|41BB991 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163103 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:02
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|545.000,00
|1
|Taşıt
|41BB845 Plakalı , 2014 Model , Kamyon Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89163093 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 11:02
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|542.000,00
|1
|Taşıt
|41BA247 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89147216 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 12:02
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|537.000,00
|1
|Taşıt
|41BA073 Plakalı , 2014 Model , OTOKAR Marka , ATLAS HK211X Tipli , 89147591 Motor No'lu , NLRTNHK00E ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 13:31
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|505.000,00
|1
|Taşıt
|06GE2148 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , TRANSİT 350 M ÇİFT KABİN Tipli , FC68161 Motor No'lu , ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 14:31
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|495.000,00
|1
|Taşıt
|06BZH948 Plakalı , 2017 Model , MITSUBISHI Marka , L200 2.4 4x4 STROM MT Tipli , 4N15UCA8591 Motor N ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:15
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|340.000,00
|1
|Taşıt
|06DJ1112 Plakalı , 2011 Model , MITSUBISHI Marka , L200 2.5 4x4 İNVİTE MT Tipli , 4D56UCCL8013 Motor ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 11:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 11:15
05/02/2025
(İİK m.114/4)