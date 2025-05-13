Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ



2024/3638 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3638 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 48150 Ada, 1 Parsel, F BLOK 13 KAT NO 54 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı F blok 44F/54 No ile Selçuklular Caddesi üzerinde 6 bloktan oluşan Göldekent Sitesi içerisinde ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Taşınmaz, kuş uçusu olarak bölgenin ana arterlerinden Fatih Sultan Mehmet Bulvar ( İstanbul Metro yolu)na 500m. mesafede olup 1 TBMM caddesi ve Göksu AVM ye 250 m. Göksu parkına 300 m metro istasyonuna 600 m Şair Zihni Ortaokuna 700 m. Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesine 800 m mesafede olup yakın çevresinde çok katlı site tarzı konut yapılaşmaları ile çeşitli sosyal donatılar mevcuttur. Taşınmaz keşif anında mal sahibi tarafından konut olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Şehit Osman Avcı Mahallesi, Selçuklular Caddesi, Göldekent Sitesi. F Blok No:44F/54 Etimesgutankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 36.358 m2 Arsa Payı : 105/36358 İmar Durumu :Var

Kıymeti : 6.100.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:50

30/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.