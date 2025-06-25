Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2018/10459 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/10459 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 1.kat bodrum 13 nolu bağımsız bölüm Mevkii, 46067 Ada, 2 Parsel, 13 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Ahi Mesut Mahallesi 1903. Sokak Kürşat Apartmanı Dış Kapı No:6A

Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.654,00 m2

Arsa Payı : 389/3308

İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre ana taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, " Merkez Alanı" lejantında kaldığı, Emsal= 1.55 taks:0,55 yençok:19 kattır. Çekme mesafesi yoldan 10m, komşu parsellerden 5m çekme mesafeli yapılaşma koşullu , yola, parka ve yeşil alana kesintisi olmayan net imar parseli olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, BODRUM KAT 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 46067 Ada, 2 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Ahi Mesut Mahallesi 1903 Sokak Kürşat Apartmanı Dış Kapı No:6B Etimesgut Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.654,00 m2

Arsa Payı : 162/3308

İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre ana taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, " Merkez Alanı" lejantında kaldığı, Emsal= 1.55 taks:0,55 yençok:19 kattır. Çekme mesafesi yoldan 10m, komşu parsellerden 5m çekme mesafeli yapılaşma koşullu , yola, parka ve yeşil alana kesintisi olmayan net imar parseli olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 11:13

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, BODRUM KAT 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 46067 Ada, 2 Parsel, 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazına borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Ahi Mesut Mahallesi 1903. Sokak Kürşat Apartmanı Dış Kapı No:6A Etimesgut Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.654,00 m2

Arsa Payı : 328/3308

İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre ana taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, " Merkez Alanı" lejantında kaldığı, Emsal= 1.55 taks:0,55 yençok:19 kattır. Çekme mesafesi yoldan 10m, komşu parsellerden 5m çekme mesafeli yapılaşma koşullu , yola, parka ve yeşil alana kesintisi olmayan net imar parseli olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 6.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:31

20/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.