        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2025 - 00:00
        ESAS NO : 2025/499

        KARAR NO : 2025/622

        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09.07.2025 tarihli ilamı ile Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan Mahkememizce kamu davasının DURMASINA karar verilmiş ise de Şerafettin ve Ayşe oğlu, 13.06.1979 Gebze doğumlu sanık Uğraş ÖZCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

        1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

        Hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz kalemine müracaatla veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere Z.Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanak ya da verilecek dilekçe ile sanık hakkında verilen kararlar yönünden Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02300413