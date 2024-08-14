T.C.

ANKARA

7. AİLE MAHKEMESİ



Esas No : 2022/908 Esas

İ L A N

ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Ali Çelik ile Davalı Fatıma Zahra Çelik arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin değiştirilmesi davası nedeniyle;

Davalı Fatıma Zahra Çelik ( Fas Uyruklu) İlanen Tebligat.

HÜKÜM:

Ayrılık kararı verilmesine yer olmadığına, Evlilik butlanla hükümsüz olmadığından evliliğin iptali talebinin reddine, Terk nedeni ile boşanma talebinin reddine, Çorum ili, İskilip ilçesi, Soğucak Köyü/mahallesi, cilt 70 , hane 56, bsn 40'de nüfusa kayıtlı, 234*****826TC kimlik numaralı Ali Çelik ile FAS KRALLIĞI UYRUKLU FATIMA-ZAHRA BOUCHAALA'nın T.M.K.166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Kararın kesinleşmesi ile birlikte 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, Kararın kesinleşmesi ile birlikte 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 17.900 TL vekalet ücreti ile 27.238,40 TL yargılama giderinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa ödenmesine, bakiye karar harcı 346,9‬0 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, Dair; Mahkememizden verilen 04/06/2024 gün 2022/908 Esas ve 2024/563 karar sayılı iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf edilmediği taktirde mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.