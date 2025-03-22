T.C.

ANTALYA

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 2021/781 esas, 2024/958 karar sayılı dosyasında 21/11/2024 tarihli ilamı ile; sanık DJENİTO RİKER LAMONDRY (Leon Veillard ve Litha Lamondry'den olma, 15/07/2000,HAİTİ doğumlu hakkında;

Yapılan yargılama sonucunda neticeten TCK.nun 204/1, 62, maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği ; cumhuriyet savcısının katılımıyla, sanığın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık günlük yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenerek istinaf yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17/03/2025