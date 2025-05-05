T.C.

ANTALYA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/602 Esas

Konu : İLAN

14/01/2025



- İLAN-



Davacı , SABRİ DURDALI ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Aşağı Karaman Mahallesi kuzeyi 21742 ada 2 parsel güneyi yol, doğusu tescil harici kısım ve devamında 21741 ada 1 parsel, batısı tescil harici 1.529,47 m² yüzölçümlü taşınmaz ile kuzeyi 21744 ada 1 parsel, güneyi yol, doğusu ve batısı tescil harici olan 958,30 m² yüzölçümlü taşınmazın Türk Medeni Kanununun 713/1 md (Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmaz veya maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyeti de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.) hükmü uyarınca lehine olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı koşulları oluştuğundan bahisle taşınmazın adına tescili istenmekle ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek burada hak iddia eden ve itiraz eden bulunmaz ve davacı iddiası ispatlanmış olursa, tescile karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR