T.C. ARABAN SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/175 Esas

Konu : Gazete ilanı

26.03.2025

İ L A N



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaziantep İli, Araban İlçesi, Akbudak mah/köy, Bekir ve Fatma oğlu, 22/10/1976 doğumlu, 36460403556 T.C kimlik numaralı HASAN ÇELİK'in1996 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde HASAN ÇELİK veya kendisini tanıyanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Araban Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/175 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, aksi halde adı geçen şahsın gaibliğine karar verileceği 2. Kez ilan olunur.