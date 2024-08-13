T.C.BABAESKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/1 Tereke Satış

15/07/2024

İLAN

Kararı Veren Mahkeme : Babaeski Sulh Hukuk mahkemesi

Esas No : 2024/1 Tereke

Müteveffa : Bülent Gürsoy'un (47521323928)-

DAVA : Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli)

Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası ile Bülent Gürsoy'un (47521323928) in Terekesinin Aktif ve pasifinin tespiti için borçlu ve alacaklılarının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tasfiye bildirilmesi Tasfiye Masasına Alacak bildirmek isteyenlerin alacağa Dayanak Belgelerin Tasdikli Sureti, Harçlı Ve Baro Pullu Vekaletnamenin Eklenilmesi Tebligat Masrafları İçin Ayrıca Masraf Yatırılması Gerektiği hususu ihtar olunur.Ayrıntılı Bilgi: CELALETTİN KARAKOYUNLU Satış Memuru

#habericionecikanlar#100#left#