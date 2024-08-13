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        T.C.BABAESKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 14.08.2024 - 00:00
        T.C.BABAESKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/1 Tereke Satış

        15/07/2024

        İLAN

        Kararı Veren Mahkeme : Babaeski Sulh Hukuk mahkemesi
        Esas No : 2024/1 Tereke
        Müteveffa : Bülent Gürsoy'un (47521323928)-
        DAVA : Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli)
        Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası ile Bülent Gürsoy'un (47521323928) in Terekesinin Aktif ve pasifinin tespiti için borçlu ve alacaklılarının ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tasfiye bildirilmesi Tasfiye Masasına Alacak bildirmek isteyenlerin alacağa Dayanak Belgelerin Tasdikli Sureti, Harçlı Ve Baro Pullu Vekaletnamenin Eklenilmesi Tebligat Masrafları İçin Ayrıca Masraf Yatırılması Gerektiği hususu ihtar olunur.Ayrıntılı Bilgi: CELALETTİN KARAKOYUNLU Satış Memuru

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        #Basın no ILN02075673