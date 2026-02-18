Canlı
        T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 19.02.2026 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        BAKIRKÖY
        BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
        2025/16683 TLMT.

        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16683 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.16/02/2026

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        2.950.000,00 1 Taşıt 34EAT175 Plakalı , 2021 Model , MERCEDES-BENZ Marka , CLA200 AMG Tipli , 28291480678776 Motor No'lu ...

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:57
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:57
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:57
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 13:57

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02403422