T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 19.02.2026 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
BAKIRKÖY
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/16683 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16683 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.16/02/2026
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.950.000,00
|1
|Taşıt
|34EAT175 Plakalı , 2021 Model , MERCEDES-BENZ Marka , CLA200 AMG Tipli , 28291480678776 Motor No'lu ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 13:57
(İİK m.114/4)