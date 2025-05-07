Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/128 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/128 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 154 Ada, 15 Parselde Kayıtlı,503,99 m2 Yüzölçümlü, 34/800 Arsa Paylı, Arsa Nitelikli Taşınmazda Kain, Mesken Nitelikli 1.Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ADRESİ: Osmaniye Mahallesi,Aksu Osmaniye Yolu Sokak, No:19

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 10/05/2024tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zeminine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir.Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul,alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan inceleme ve projesine göre hali hazır durumları; Taşınmazın bulunduğu bina; Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat ve çatı arası piyes olmak üzere 7 katlı, BAK sistemde inşa edilen bina toplam 16 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş holü ve merdivenler mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı sıvalı ve boyalı, bina giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı, bahçe duvarlı ve açık otoparklı asansörlü, doğalgaz-kombi ısıtmalı elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur. Yerinde yapılan incelemede 1. Bodrum kat (1) nolu mesken; Asansör çıkışına göre sağda olup odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, mutfak, banyo+wc zeminleri seramik kaplamalı, salon asma tavan ve spot aydınlatmalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc, ısıcamlıdır.Bakırköy Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; 1. Bodrum kat (1) nolu mesken; girişte antre, salon, iki odalı, mutfak, banyo+wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık toplam net 46,50m² brüt 60,00 m² alana sahiptir." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2024 tarih ve 15045 sayılı imar yazısına göre; 154 Ada 15 Parselin 08.03.2004 18.11.201 22.03.2021 17.10.2023 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı/Tadilatında; Ayrık Nizam, TAKS: 0.25, Hmax: 18.50m (5 Kat) irtifalı Konut Alanı’nda kalmaktadır. Parselin 11.07.2012 tarih ve 3454 numaralı yapı ruhsatı ile30.03.2016 tarih 17634 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Yapı Ruhsat Yılı (2012) itibariyle arsa birim değeri; 498,10 TL iken 2024 yılı ise 5500,31 TL dir

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 13/01/2013 13/01/2014 -440 yevmiye

Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 27/11/2012- 12623 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:20

29/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.