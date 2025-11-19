T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/345 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1698 Ada 1 Parsel Sayılı 172,00 M2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın Taşınmazın 21/172 Hissesi Satışa Konudur.

Özellikleri : Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 19/09/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Göztepe (tapuda Mahmutbey) Mahallesi, 2326.Sokakve 2313.Sokakta, tapunun 1698 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve 2326.Sokaktan 20, 2313.Sokaktan 6/1 dış kapı numarası alan 172,00m2 miktarlı kayden: "Tarla" mahallen: İbrahimoğlu Apartmanının 21/172 hissesi niteliğindedir. Göztepe Mahallesi, 2326.Sokak ve 2313.Sokak üzerinde ve 2326.Sokaktan 20, 2313.Sokaktan 6/1 dış kapı numarası alan parselin 2326.Sokak cephesi yaklaşık 15,90metre,2313.Sokak cephesi yaklaşık 11,10m. civarında olan ve tamamı 172,00m2 alana sahip parsel üzerinde 2326.Sokak bakışına göre bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal katlı B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, demir kapılı bina bulunmaktadır. Binanın 2313.Sokaktan 6/1 dış kapı numaralı girişinde iki adet iş yeri, dört adet daire, 2326.Sokak girişinde 20/A dış kapı numarası alan bir adet iş yeri mevcuttur. Bina dış cephesi BTP kaplı, daireleri PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı ikmal edilmiştir. İş yerleri alüminyum ve demir doğramalı, duvarları sıvalı, boyalıdır. Daireler brüt 100,00m2 alanlı antre, hol, üç oda, salon, banyo-WC, mutfak, balkon mahallerinden ibaret zeminler parke ve seramik kaplı, oda iç kapıları ahşap, banyo ve WC’ler seramik kaplı, mutfaklarda sabit tezgah üstü ahşap dolaplıdır. Parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 600,00m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. " denilmektedir.

İmar Durumu:Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4493025 sayılı imar durum belgesine Bağcılar ilçesi, Göztepe Mahallesinde yer alan 1698 ada 1 parselin bulunduğu alan; 01.12.2020 tarih 3249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmiştir. Riskli alana ilişkin hazırlanan NİP-34817360 plan işlem numaralı İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Göztepe Mahallesi Riskli Alan ve Çevresine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, UİP-34972150 plan işlem numaralı İstanbul ili, Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Riskli Alan ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97/1 (ı) ve 102/1 (e) maddeleri ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 6. fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığınca 14.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Göztepe Mahallesi Riskli Alan ve Çevresine İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında etaplar halinde uygulama yapılacak olup alan bireysel imara kapalıdır. Söz konusu parsel, Göztepe Mahallesi Riskli Alan ve Çevresine İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 1.Etapta bulunmaktadır. 1.Etabın toplam Emsale Esas İnşaat Alanı 9203.44 m² ve 1698 ada 1 parselin Emsale Esas İnşaat Alanı 618.21 m²’dir. denilmiştir.

Kıymeti : 3.355.116,28 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:50

14/11/2025

