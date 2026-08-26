Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/323 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/323 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 6779 Parselde Kayıtlı, 190/1000 Arsa Paylı, 99,30 M2 Yüzölçümlü, 7 Katlı Betornarme Mesken ve Arsası Nitelikli Taşınmazın Kain Çatı Arası Piyesli Mesken Nitelikli 5. Normal Kat 7 Numaralı Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 22.05.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan mahallesi, 6779 parsel (99,30 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "7 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, 5.Normal Katta 190 / 1000 arsa paylı 7 b.bölüm numaralı “Çatı Arası Piyesli Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Şirinevler Mahallesi, Hasan Tahsin Sokak, No:22,5. Kat, Daire:7Bahçelievler/İSTANBUL posta adreslidir. Yerinde yapılan incelemede 22 dış kapı numaralı binanın, Bodrum+Zemin+5 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Yaklaşık 5 yıllık binada projesine göre, her katta 1 er mesken olmak üzere toplam 7 adet bağımsız bölüm yer almaktadır.5.Normal kattaki b.bölüm çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir. Bina dış cephesi kompozit panel kaplıdır.Bina girişi zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarlar saten boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu 5.Normal Katta 7 b.bölüm numaralı “Çatı Arası Piyesli Mesken” nitelikli taşınmaz, katta tek b.bölüm olarak yer almaktadır. Projede toplam brüt 113 m2 kapalı+12 m2 teras, net 100 m2 kapalı+12 m2 teras alanlı taşınmaza giriş kapısı çelik, pencereleri pvc doğramadır. 4.Normal Kat:Projede brüt 77 m2, net 68 m2 alanlı kat, balkonlu salon, 2 oda, mutfak, banyo ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Çatı Katı: Projede brüt 36 m2 kapalı+12 m2 teras alanlı, net 32 m2 kapalı+12 m2 teras alanlı katta, biri teraslı 2 oda ve wc bölümleri yer almaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set mevcuttur. Banyo bölümünde duş yeri, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

Son İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.04.2026 tarihli yazısında, Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 6779 parsel sayılı taşınmaz, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz Nizam 6 kat TİCARET + KONUT şartlarında yapılaşmaya haizdir. 22.03.2021 t.t. Plan notları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 21.06.2009t.tli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar planından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır. Belediye imar arşiv dosyasında yapılan incelemede, taşınmazın bulunduğu bina için 13.10.2021 tarih ve 15980 sayı ile Yapı Ruhsat Belgesi tanzim edildiği görülmüştür.

KIYMETİ : 8.250.000,00 TL

KDV ORANI : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

KAYDINDAKİ ŞERHLER:

BEYAN: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 30.12.2020 Tarihli - 37295 Yevmiye Numaralı

BEYAN: Yönetim Planı-16.06.2022 Tarihli - 24645 Yevmiye Numaralı

BEYAN: Km ne Çevrilmiştir.-30.10.2023 Tarihli - 39585 Yevmiye Numaralı

BEYAN: ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİNDE KALMAKTADIR.(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:25

21/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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