Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2021/751 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/751 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 1889 Parselde Kayıtlı, 2.218,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2024/491 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 19.12.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " A-Adres Özellikleri: Dava konusu taşınmaz adres olarak; Yavuz Selim Mahallesi, Birlik Caddesi, No:71, 969. Sokak No:34 Bağcılar / İstanbul adresinde yer almaktadır. B- Yakın Çevre Özellikleri: Dava konusu taşınmaz parseli Yavuz Selim Mahallesinde Birlik Caddesi’ne ve paralel konumdaki 969 Sokak’a cepheli konumda yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın yakın çevresinde Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi, Sancaktepe Camii, Bağcılar Halk Eğitim Merkezi, Sancaktepe ilkokulu, Bağcılar Meydan Metro istasyonu bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediyenin altyapısı ve kamu hizmetleri mevcuttur. Konu taşınmaz, kuş uçuşu mesafe olarak, Oruç Reis Metro istasyonuna 770 m., TEM Otoyoluna 2,38 km., E-5 karayoluna 5,15 km., 212 AVM’ye 3,44 km. mesafede yer almaktadır. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz parseli paralel kenara benzer geometrik şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın kuzey cephesi komşu parsel ile, diğer cepheleri imar yolları ile sınırlıdır. Parselin Birlik Caddesi’ne yaklaşık 36 metre, paralel konumdaki 969 Sokak’a yaklaşık 33 metre, 971 Sokak’a yaklaşık 69 metre cephesi bulunmaktadır. 971 Sokak mahallinde henüz açılmamıştır. Parsel üzerinde 1 adet tek katlı bina bulunmaktadır. D- Bina Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmaz parseli üzerinde, ayrık yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında tek katlı olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Binanın dış cephesi boyasız ve sıvalı durumda olduğu, çatısının ondülin kaplı olduğu belirlenmiştir. Binanınpencereleri PVC doğrama, dış kapıları çelik doğrama malzemedendir. Bina girişi 969 Sokak tarafından sağlanmaktadır. Binada elektrik, su tesisatı mevcuttur. Yapılan keşifteki gözlemlerden binanın yaklaşık 40 yaşında olduğu kanaatine varılmıştır. Mahallinde dışarıdan yapılan incelemelerde binanın tamamının işyeri-plastik atölyesi amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Dosyasında ve icra Müdürlüğü dosyasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik Müdürlüğü ’nün bila tarih ve E-12499196-109-4014985 sayılı yazısında; Dava konusu taşınmaz parseli üzerindeki binanın 1.279 m² alanlı olarak 1977 tarihli yapı ruhsatının olduğu belirtilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelere göre bina toplam yaklaşık 1.160 m² brüt inşaat alanlıdır. E- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir Olumlu Faktörler: - Merkezi konumda yer alması, - Ana cadde üzerinde yer alması, - Ulaşım imkanlarının iyi olması, - Ticaret- konut imarlı olması Olumsuz Faktörler: - Taşınmaz parseli üzerindeki binanın yaşlı olması, - Taşınmaz parselinin yola terkinin fazla olması, - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk" denilmektedir.

İMAR DURUMU: Dosyasında ve İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 12.07.2024 tarih ve E-99368494-310.05-4014666 sayılı yazısına göre; Taşınmaz parseli 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Bağcılar Uygulama imar Planı’nda kısmen zemin katta maks TAKS:0,40, zemin kattan sonra konut yapılması durumunda maks TAKS:0,25, maks KAKS:2,0, TİM yapılması durumunda ise maks TAKS:0,40, maks KAKS:2,0 yapılaşma koşullarında TİM (Tali İŞ Merkezi) alanında kısmen de Park alanında kalmakta olup yola terkinin olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 132.680.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 551 Ada, 7 Parselde Kayıtlı, 1.067,50 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 2565/26700 Arsa Paylı, Zemin Kat, 4 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/17 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 05.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " A-Adres Özellikleri: Yeşilköy Mahallesi, Zambak Sokak No:2, Bakırköy İSTANBUL B- Yakın Çevre Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazın konumlu olduğu bina E-5 Karayolu ve sahil yoluna yakın konumludur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mesken olarak olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar, Atatürk Havalimanı, Florya Atatürk Ormanı, Aqua Florya AVM mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye Şehir suyu, Şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgen Şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın batı cephesi imar yolu ile diğer cepheleri komşu parsellerle sınırlıdır. Parselin üzerinde 1 adet Ayrık nizam bina olduğu görülmüştür. E- Bina Özellikleri: Taşınmazların konumlu olduğu bina için 3194 sayılı imar kanununun geçici 6. Maddesine göre düzenlenmiş imar barışı projesi Bahçelievler Tapu Müdürlüğünde incelenmiştir. İncelenen projeye göre değerleye konusu taşınmazın bulunduğu bina, 172,86 m2 yüz ölçümlü arsa üzerine, Bitişik nizam, betonarme karkas tarzda, 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + teras katı olmak üzere toplam 7 katlı projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Projesine göre binanın 2. Bodrum katında 1 adet dükkan, 1. Bodrum katında 1 adet dükkan, zemin katında 1 mesken, 1 dükkan, normal katlarda 2 şer adet daire, teras katında 1 adet daire olmak üzere yapının tamamında toplam 11 adet b.b. vardır. Parsel üzerinde ayrık nizam yapı düzeninda betonarme karkas yapı tarzında 2 Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat+çatı arası piyesi katı olmak üzere toplam 6 katlı bina vardır. Binada toplam 8 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyalı, bina giriş kapısı çelik kapıdır. Bina içi ortak alan zeminleri ve merdiven basamakları mermer döşemeli, merdiven korkulukları demir doğramadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina yaklaşık 40 yaşındadır. 2. sınıf malzemeler ile inşa edilmiştir. F- Taşınmazların İç Mekan Özellikleri: Zemin kat 4 B.B. nolu mesken; Taşınmaz Bakırköy Tapu Müdürlüğünden temin edilen mimari projesine göre salon, mutfak 3 oda, banyo, koridor, antre, balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık net 140 m2, brüt 155 m2 kullanım alanına sahiptir. Ayrıca ek kömürlük alanı vardır. Keşif günü taşınmazın içine girilememiştir. Kullanım alanı Tapu Müdürlüğüne tescil edilen projeden tespit edilmiş, iç mekan özellikleri icra müdürlüğüne sunulan rapordaki görseller ve anlatımlar dikkate alınarakDeğerlendirilmiştir. F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Ulaşım kolaylığı, - KonumuOlumsuz Faktörler: - Yaşlı bir binada yer alıyor olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan ani fiyat değişiklikleri. " denilmektedir.

İMAR DURUMU: Bakırköy Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama şefliğince tanzim ve tasdik edilmiş olan imar durum belgesine göre; 16.09.2007/28.11.2012/ 18.05.2018/22.03.2021 Onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama imar Planı Tadilatına göre konu parsel Ayrık Nizam, TAKS:0.25, Hmax = 14.50mt. (4 Kat) irtifalı Konut alanında kalmaktadır denilmektedir.

Kıymeti : 60.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI: 20/02/1986

Beyan(AT): Kısmen Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalmaktadır. 09/02/2017 Tarih - 1753 Yevmiye

Beyan: 3 ADET OTOPARK ŞERHİ 15/04/1986 YEV:2004 15/04/1986 Tarih - 1753 Yevmiye

Eklenti: Depo: 4 NOLU DEPO (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 551 Ada, 7 Parselde Kayıtlı, 1.067,50 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 3680/26700 Arsa Paylı, 2. Kat, 8 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2026/17 ESAS sayılı dosyasından düzenlenen 05.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " A-Adres Özellikleri: Yeşilköy Mahallesi, Zambak Sokak No:2, Bakırköy İSTANBUL B- Yakın Çevre Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazın konumlu olduğu bina E-5 Karayolu ve sahil yoluna yakın konumludur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mesken olarak olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar, Atatürk Havalimanı, Florya Atatürk Ormanı, Aqua Florya AVM mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye Şehir suyu, Şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. C- Parsel Özellikleri: Kıymet takdiri itirazına konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgen Şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Ana taşınmazın batı cephesi imar yolu ile diğer cepheleri komşu parsellerle sınırlıdır. Parselin üzerinde 1 adet Ayrık nizam bina olduğu görülmüştür. E- Bina Özellikleri: Taşınmazların konumlu olduğu bina için 3194 sayılı imar kanununun geçici 6. Maddesine göre düzenlenmiş imar barışı projesi Bahçelievler Tapu Müdürlüğünde incelenmiştir. İncelenen projeye göre değerleye konusu taşınmazın bulunduğu bina, 172,86 m2 yüz ölçümlü arsa üzerine, Bitişik nizam, betonarme karkas tarzda, 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + teras katı olmak üzere toplam 7 katlı projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Projesine göre binanın 2. Bodrum katında 1 adet dükkan, 1. Bodrum katında 1 adet dükkan, zemin katında 1 mesken, 1 dükkan, normal katlarda 2 şer adet daire, teras katında 1 adet daire olmak üzere yapının tamamında toplam 11 adet b.b. vardır. Parsel üzerinde ayrık nizam yapı düzeninda betonarme karkas yapı tarzında 2 Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat+çatı arası piyesi katı olmak üzere toplam 6 katlı bina vardır. Binada toplam 8 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyalı, bina giriş kapısı çelik kapıdır. Bina içi ortak alan zeminleri ve merdiven basamakları mermer döşemeli, merdiven korkulukları demir doğramadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina yaklaşık 40 yaşındadır. 2. sınıf malzemeler ile inşa edilmiştir. F- Taşınmazların İç Mekan Özellikleri: 2 normal kat 8 B.B. nolu mesken; Taşınmaz Bakırköy Tapu Müdürlüğünden temin edilen mimari projesine göre salon+yemek odası, mutfak 3 oda, banyo, koridor, antre, 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık net 140 m2, brüt 155 m2 kullanım alanına sahiptir. Ayrıca ek kömürlük alanı vardır. Taşınmazda mimari projesinden farklı olarak çatı katı inşa edildiği, bu alanda 2 oda, antre, banyo-wc ve üzeri kapalı teras alanı inşa edildiği tespit edilmiştir. Çatı katında kapalı alan yaklaşık 52 m2 net, 58 m2 brüt alan olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 44 m2 teras hacmi vardır. Taşınmazın mevcut kullanım alanı 192 m2 net, 213 m2 brüt olarak hesaplanmıştır. 44 m2 teras hacmi brüt alana eklenmemiş, değer artırıcı unsur olarak göz önünde bulundurulmuştur. Taşınmazın açık deniz manzarası vardır. İç mekan özelliği olarak salon ve oda zeminleri parke, antre, mutfak, banyo hacim zeminleri mermer kaplıdır. Duvarlar ıslak hacimlerde seramik kaplı, diğer bölümlerde plastik boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar mermer tezgah vardır. Banyoda duş kabini, klozet ve lavabo vardır. Dış kapı çelik kapı, iç kapılar ahşap panel kapıdır. Pencereler pvc çerçeveli ve çift camlıdır. F- Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği Şekilde olacağı değerlendirilmiştir. Olumlu Faktörler: - Ulaşım kolaylığı, - KonumuOlumsuz Faktörler: - Yaşlı bir binada yer alıyor olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan ani fiyat değişiklikleri. " denilmektedir.

Kıymeti : 72.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI: 20/02/1986

Beyan(AT): Kısmen Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalmaktadır. 09/02/2017 Tarih - 1753 Yevmiye

Beyan: 3 ADET OTOPARK ŞERHİ 15/04/1986 YEV:2004 15/04/1986 Tarih - 1753 Yevmiye

Eklenti: Depo: 8 NOLU DEPO (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:15

11/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.