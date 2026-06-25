T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

BAKIRKÖY

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/495

DAVALI: OSMAN KOÇ



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Osman Koç'un bilenen adreslerinde yapılan tüm tebligatlar iade gelmiş, yapılan adres araştırmaları sonucu da adresine ulaşılamamış olup, işbu davalıya dava dilekçesinin ilanen tebligine karar verilmiş olmakla,

Davacı taraf dava dilekçesinde; "dava konusu İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mh, 3104 ada, 5 parsel, 1 nolu taşınmazın tapu iptali ve taşınmaz hisselerinin tamamının müvekkili adına tesciline, davalının hisseleri üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için tedbir konulmasına, şimdilik taşımazın dava tarihindeki rayiç bedelinin 10.000TLsinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesini" Tebligat Kanunu 31. Maddesi uyarınca iş bu ilandan 7 gün sonra yapılmış sayılacağına ve Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği ilk itirazlarını cevap dilekçesi ile bildirebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK 127 ve 128.maddeleri uyarınca ihtar olunur.