Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/410 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/410 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 11908Parselde Kayıtlı, 235,00 M2 Yüzölçümlü Bodrum, Zemin, 5 Normal Katlı Kargir Bina Ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 30/420 Arsa Paylı, Dükkan Nitelikli, Zemin Kat, 4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; 21.04.2025 keşif tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Güngören Mah., 11908 parsel sayıda kayıtlı ve Güngören İlçesi, Akıncılar Mahallesi, İnönü Caddesi-Çetintürk Caddesi No:72-A adresinde bulunmaktadır. Yapılan incelemelere göre dükkanın net:60 m2 alanlı ve dükkan içerisinde 1 wc- 1 oda bölmesi ve satış alanı bulunmakta olup satış alanı içerisinde yerlerin seramik kaplama duvarların sıvalı boyalı , oda bölmesi içerisinde ise yerleri ve duvarların seramik kaplı olduğu aydınlatmanın florasan ve gömme spotlarla sağlandığı görülmüştür. Dükkanın girişi ve cephesi demir doğrama cam cepheli olduğu ve mermer kaplı 3 adet basamak ile dükkan girişi sağlandığı görülmüştür. Ana taşınmazın bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, otobüs ve minibüs duraklarına, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU : Güngören Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.08.2025 tarih Yazısında, “11908 parsel sayılı yerin; 18.02.2005 t.t 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre yol boyu ticaret alanında kalmakta olup konut alanında kalan kısımda ön bahçe mesafesi 1,5 mt. Teşekkül istikameti , yan bahçe mesafesi: 3mt., arka parsel yaklaşım plan notu H:4 Kat irtifada bitişik nizam yapılanma şartına haizdir.” denilmektedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI: 17/02/1988

Beyan: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 19/11/2009 Tarih-14832 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:50

12/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.