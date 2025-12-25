Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY GAYRİMENKUL

SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/122 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/122 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, Sümer Mevkii, 2490 Ada 15 Parsel Sayılı 195,00 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 13/195 Arsa Paylı Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Asma Katlı Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2025/191 Esas sayılı dosyasından yapılan 29/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2490 ada, 15 parsel sayılı, zemin kat, 3 bağımsız bölüm numaralı, Asma Katlı Dükkan niteliğindeki taşınmaz, Sümer Mahallesi, 18. Sokak, No: 8A Zeytinburnu/İstanbul adresindedir. Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2490 ada, 15 parsel sayılı, zemin kat, 3 bağımsız bölüm numaralı, Asma Katlı Dükkan niteliğindeki taşınmazın etrafı meskun mahal olup, konut ve işyerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibarı ile kamu binalarına, eğitim ve sağlık kurumlarına, alışveriş merkezlerine, otobüs, minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededir. Belediye ve alt yapı hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal, doğalgaz gibi) azami derecede istifade eder durumdadır. Dava konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak);1)- Zeytinburnu Kaymakamlığına 1500.00m. mesafededir.2)- Marmaray Metro İstasyonuna 1000.00m. mesafededir. 3)- Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine 2820.00m mesafededir. 4)- Olivium Alışveriş Merkezine 1850.00m. Mesafededir. Dava konusu taşınmazlar site içerisinde bulunmamaktadırlar. Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, bitişik nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum kat + zemin kat + Asma kat + 4 normal kat + çekme katlı bina bulunmaktadır. Doğalgaz, elektrik, su tesisatı vardır. Bina girişi, (3. Sokak, No:27), zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. İcra Müdürlüğünde düzenlenen raporda perdeci olarak işletilen 18. Sokak cepheli 8A kapı numaralı dükkan incelenmiş ve kıymet takdir raporu düzenlenmiştir. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünden temin edilen kat irtifakına esas mimari proje heyetimizce incelenmiştir. İcra müdürlüğünde tespit edilen taşınmaz mimari projedeki konuma göre doğrudur. Keşif günü itibari ile davaya konu taşınmazın projesine göre 4 bağımsız bölüm numaralı 27c kapı numaralı daire olduğu belirtilmiştir. Ancak mimari projede yapılan incelemede belirtilen kısmın projede 4 bağımsız bölüme isabet ettiği görülmüştür. Bağımsız bölüm numaraları arasındaki uyumsuzluk tapu kayıtlarında beyan olarak belirtilmiştir. Keşif günü 8a kapı numaralı dükkan ve 27c kapı numaralı dükkan incelenmiştir. Mimari projesine göre 3 bağımsız bölümün konumu 8a kapı numaralı dükkanı göstermektedir. Bağımsız bölüm bazında karışıklık olması durumunda Lisanslı Harita Kadastro Bürolarından düzeltme talep edilebilmektedir. Taşınmaz projesine göre zemin katı dükkan ve WC hacimlerinden (40 m2), asma katı (28 m2) olmak üzere toplam brüt yaklaşık 68 m2 kullanım alanlıdır. Mevcut durumda asma kat tam kata dönüştürülmüş ve taşınmaz toplam 80 m2 olarak inşa edilmiştir. İç mekan özelliği olarak zeminler parke duvarlar plastik boyalıdır. Tavanlarda spot lambalar ve kartonpiyer uygulanmıştır. Dükkan cadde cephesi alüminyum çerçeveli cam ile kaplıdır. Taşınmaz 2. Sınıf malzeme kalitesi ile inşa edilmiştir." denilmektedir.

İmar Durumu:Zeytinburnu Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.04.2024 tarih ve E-13924 kayıt nolu yazılarında, “Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2490 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın posta adresi, numarataj paftalarında, Sümer Mahallesi, 18. Sokak, No: 18A Zeytinburnu/İstanbul olarak görülmektedir. Söz konusu 2490 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz, 06.12.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Zeytinburnu Uygulama İmar Planında, Yerleşik MeskünAlan’da (YMA) Konut alanında kalmakta olup, Bitişik nizam H: 15.50mt’dir.2490 ada, 15 parselin onaylı mimari projesinde Zemin kat 3 nolu asma katlı dükkan nitelikli bağımsız bölümün net kullanım alanının yaklaşık 61,40 m2 olduğu görülmüştür” denilmektedir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:BEYAN: Yönetim Planı: 23/10/1992

BEYAN :31.03.2016 Tarihli rapora göre; bu bağımsız bölüm/bloğun projede belirlenen bağımsız bölüm numarası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur.04.04.2016 tarih 4602 Yevmiye (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:50

18/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.