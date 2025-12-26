Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/364 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/364 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI:İstanbul İli Bağcılar İlçesi Yenigün Mahallesi1136 ada 3 parselde kayıtlı 202,20 m2 yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/4 Hissesi Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 15/09/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 202,20 m² yüzölçüme sahip1136 ada 3 parsel numaralı Arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz eğimsiz topoğrafik yapıya sahip olup dörtgen geometrik formdadır. Parselin 629.Sokak cephesi yaklaşık 15,10 m , derinliği ise ortalama 12,90 m'dir. Parsel üzerinde betonarme karkas yapı tarzında ve bitişik yapı nizamında bodrum+zemin+3 normal katlı olarak projelendirilmiş ancak proje harici 4. Normal kat ile çatı katı inşa edilen yapı tespit edilmiştir. Taşınmaz ruhsatına göre brüt 852 m² alanlı iken proje harici inşa edilen katlar akabinde mahallinde brüt 1211 m² alanlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre bodrum katta binaya ait otopark, kömürlükler, zemin katta 2 adet dükkan, normal katların her birinde 2'şer adet daire yer almaktadır. UAVT Sitemine göre binada 14 adet daire bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup çatısı kiremit kaplıdır. Binaya giriş zemin kat seviyesinden çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binanın giriş zemini ve kat arası sahanlıkları granit, merdivenleri mermer döşeli, bina içi yan duvarları plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 629.Sokak üzerinde 13 kapı numaralı bina(1136 ada 3 parsel- Eski 668 Parsel)olarak yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, 3-4 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır ." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 19.08.2024 tarih, E-99368494-310.05-4053795 sayılı imar durum belgesine göre, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1136 ada 3 parsel sayılı taşınmaz, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), I-4 (ikiz nizam dört kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Bağcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 19.08.2024 tarih, E-99368494-310.05-4053795 sayılı yazısında " Taşınmazın ruhsatı 27.10.1995 tarih ve 1305 sayı ile verilmiş olup yapı kullanma izin belgesine dijital arşiv dosyasında rastlanmamıştır. " denmektedir. Dijital imar arşiv dosyasında 19.10.1995 tarih 17564 sayılı mimari projesi incelenmiştir. 08.01.1996 tarihli 1 nolu Yapı Tatil Tutanağı'nda kaçak olarak 4. Normal katın inşa edildiği, 17.06.1996 tarih 4031 sayılı 2 nolu Yapı Tatil Tutanağı'nda inşaata devam edilerek 5. Normal katın inşa edildiği, 20.08.1996 tarih 13083 sayılı 3 nolu Yapı Tatil Tutanağı'nda çatı inşa edilirken mühürlendirği belirtilmiştir. 27.11.1996 tarih 7828 sayılı Encümen Kararında ilgili ekiplerce 5. Normal katın yıkıldığı bu kat için Encümence alınmış para cezalarının iptaline karar verilmiştir. İmar arşiv dosyasında diğer kaçak katlar için İmar Kanunu 32. Ve 42. Maddesi kapsamında alınmış yıkım ve para cezası içerikli Encümen Kararları bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.817.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerhler Tapu Kaydı Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:30

24/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.