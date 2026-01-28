Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/89 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/89 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı : İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2501 ada, 12 parsel sayılı 124,00 m² yüz ölçümlü , Asma Katlı Depolu Dükkan nitelikli, 51/137 arsa paylı, Zemin Kat 1 numaralı bağımsız bölümün tamamı satışa konudur.

İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih, 11804 sayılı imar durumu yazısında: " Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2501 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz 06.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alan”da (Konut Alanı) kalmakta olup Bitişik Nizam Hmax:15,50 metredir. 19.06.2023 tasdik tarihli Kentsel Dönüşüm Plan Notu uygulamada esastır. 2501 ada 12 parsele ait İmar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde söz konusu taşınmazın 16.02.1990 tarih ve 989/12603 sayılı 1.BK+ ZK+ AK+ 1, 2, 3 NK B.A.K. nitelikli dükkan+ konut kullanımlı yapı izin belgesi bulunduğu, 04.07.1991 muayene tarihli, 04.07.1991 müracaat tarihli ve 6792 sayı ile yapı kullanım izin belgesi bulunduğu anlaşılmıştır. 2501 ada 12 parsele ait onaylı mimari projede zemin kat asma katlı depolu dükkan kullanımlı 1 nolu bağımsız birimin net kullanım alanının yaklaşık olarak bodrum katta 80,52m2, zemin katta 86,52m2, asma katta 50,00m2 olmak üzere toplamda yaklaşık olarak 217,04m2 olduğu tespite edilmiştir." denilmiştir.

Özellikleri : Satışa ilişin dosyada mevcut Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/267 Esas ve 05/09/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Adres Özellikleri: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2501 ada 12 parsel sayılı 124,00 m² yüzölçümlü, “ARSA”nitelikli ana taşınmazda yer alan, 51/137 arsa paylı, Zemin Kat (1) bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Depolu Dükkân. Sümer Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, no: 326A Zeytinburnu/ İstanbul Yakın Çevre Özellikleri: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi,2501 ada12 parsel sayılı 124,00 m² yüzölçümlü,“ARSA” nitelikli ana taşınmazda yer alan, 51/137 arsa paylı, Zemin Kat (1) bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Depolu Dükkan. Değerlemeye konu taşınmaz Zeytinburnu ilçesinin merkezi ve tercih edilen bir bölgesinde yer almaktadır. E-5 karayoluna yakın mesafede olması, ulaşımı olumlu yönde etkilemektedir. Bölgede toplu taşıma araçları ve özel araçlar ileulaşım kolaydır.Yakın mesafede Olivium AVM ve Atatürk Havalimanı vardır.Bina Özellikleri: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2501 ada 12 parsel sayılı 124,00 m² yüzölçümlü, “ARSA”nitelikli ana taşınmazda yer alan, 51/137 arsapaylı, Zemin Kat (1) bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Depolu Dükkân.Parsel üzerinde yer alan bina Bitişik nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında Bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 4 normal kat+ çatı kattan oluşmaktadır. Bina 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 30 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre zemin katta bir adet asma katlı depolu dükkan, normal katlarında birer adet daire mevcuttur. Değerlemeye konu 1 nolu dükkan projesine göre bodrum kat depo bölümü 80,52m2, zemin kat esas dükkan kısmı 86,52m2, asma katı 50,00m2 olmak üzere 217,04m2 alana sahiptir. Taşınmazın mahallinde yapılan tetkikte, normal katlarda yer alan dairelere ait bodrum katta yer alan dört adet kömürlük mahallinin (toplam 8,80m2) depo kullanım alanına dahil edildiği, asma kattaki galeri boşluğunun kapatılarak asma katın tam kat şeklinde inşa edildiği tespit edilmiştir. Dükkanda zemin döşemeleri seramik ve laminat parke şeklinde, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı, taşınmaz dahilinde asma katta WC- Lavabo mevcuttur.Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır. İç mekan özelliği olarak dükkan zeminleri seramik kaplı duvarları plastik boyalıdır. WC hacimlerinde seramik döşelidir. Klozet ve lavabo vardır. Dükkan dış kapısı alüminyum çerçeveli camekan şeklindedir. Otomatik kepeng sistemi vardır.Taşınmazın Değerine Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi: Dosyasında ve keşif mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, dava konusu taşınmazın değerine etki edecek olan olumlu / olumsuz etkenlerin aşağıda özetlendiği şekilde olacağı değerlendirilmiştir.Olumlu Faktörler:- Konumu- Ulaşım Kolaylığı- Tercih edilen bir bölgede olması Olumsuz Faktörler: - Parsel üzerinde yer alan yapının eski olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan ani fiyat değişiklikleri" denilmektedir.

Kıymeti : 16.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Beyan : Yönetim Planı : 25/01/1991

Şerh : Bakırköy 11.Aile Mahkemesinin 22/11/2007 tarih 2007/380 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (23/11/2007-12212 yevmiye )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:40

15/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.