Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/449 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/449 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 4334 Parselde Kayıtlı, 607,00 M2 Yüzölçümlü, 78/1935 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli A Blok, 3. Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2025 tarihli yazısında, Bahçelievler İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 4334 parsel sayılı taşınmaz; 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Uygulama İmar Planında; İkiz nizam, 6 kat yapılaşma koşullarında "Ticaret+ Konut Alanı"nda kalmaktadır. Belediye dijital imar arşiv dosyasında yapılan incelemede, bina için 1976 tarihli yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 06/11/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli mevki, 4334 parsel (607,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı, kat irtifaklı ana taşınmazda, A Blok, 3.Katta 78/1935 arsa paylı 6 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No:58, Hürriyet Apartmanı, A Blok Kat:3 Daire:6 Bahçelievler/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede Hürriyet Apartmanının, Bodrum+Zemin+5 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile, A ve B blok şeklinde 2 girişli inşa edildiği görülmüştür. Projesine göre A blokta Bodrum Katta bina ortak alanı ve dükkanlar, Zemin katta pasaj girişi, blok girişi ve dükkanlar, Normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 10 adet b.bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi btb döşelidir. Bina A blok girişi zemin kat seviyesinden, Hürriyet Caddesinden binaya bakıldığında sol taraftaki 58 dış kapı numaralı giriş olarak demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Satışa konu A blok, 3.Katta 6 bağımsız bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmaz, bina A blok girişine göre arka tarafta, Hürriyet Caddesinden A bloğa bakışta sağ tarafta yer almaktadır. Projede, brüt 117 m2 (net 105 m2) alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri balkonlu ikisi aydınlıktan ışık alan oda, balkonlu mutfak, banyo, wc ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları ahşap doğrama üzeri yağlı boyalı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve mermer tezgah, banyo bölümünde duş yeri, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı : 12/08/1976 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:30

11/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.