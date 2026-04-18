Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/551 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/551 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, Dağ Yolu Altı Mevkii, 137 Ada, 3 Parselde Kayıtlı, 138,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Vasıflı taşınmazın TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut 23.12.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, F. Çakmak Mahallesi, 2018.Sokakta, tapunun 137 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve 2018.Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 138,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. 2018.Sokak ve paralelinde yer alan 2017.Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli konumda, 2018.Sokağa paralel cephesi 7,87mt, 2017.Sokağa paralel cephesi 8,68mt, yola dik derinliği 17,42mt ve 16,16mt olan, tamamı 138,00m2 alana sahip ve tapuda arsa vasıflı olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, bina ana girişi 2018.Sokaktan 5 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, 40 yılı geçkin ömre sahip bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katında 2017.Sokak cephesinden müstakil girişi bulunan iş yeri- depo mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında iş yeri olarak kullanılan bir daire, 1. ve 2.normal katlarından birer daire, 3.normal kat ve çatı katında bir daire mevcuttur.Bina zeminde 94m2 alana sahip, normal katları 115m2 alanlı, daireleri brüt 110m2 alanlı, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı590m2 olup, kat sahanlı ve basamakları mermer döşemeli, dış cephesi sıvalı ve boyalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 4164713 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Fevziçakmak Mah. 137 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560), B-4 (Bitişik Nizam – 4 kat) yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır. Taşınmaz adresinin Fevzi Çakmak Mahallesi 2018. Sokak No:5 Bağcılar/İstanbul olarak tespit edilmiştir. 2981 sayılı kanun kapsamında 26.03.1981 tarihinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almıştır. Zemin kat net kullanım alanı 56.20m2 ve 1. normal kat net kullanım alanı 67.64m2olduğu tespit edilmiştir, denilmiştir.

KIYMETİ : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

KAYDINDAKİ ŞERHLER: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)



ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:20

16/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.