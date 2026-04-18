T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2025/331 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/331 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Osmaniye Mevkii, 244 Ada, 38 Parselde Kayıtlı, 3.278,08 M2 YüzölçümlüArsa Nitelikli Ana Taşınmazda Yer Alan, 10/1012 Arsa Paylı, B1 Blok, 9. Kat, 37 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 03/11/2025 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Güngören İlçesi, Osmaniye mahallesi, Osmaniye mevki, 244 ada 38 parsel (3.278,08 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı, kat irtifaklı ana taşınmazda, B1 blok, 9.Katta 10/1012 arsa paylı 37 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Tozkoparan Mahallesi, Metro Sokak, Konkur Sitesi, No:1, B1 blok, Kat:9 Daire:37 Güngören/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede 1 dış kapı numaralı B1 bloğun, Bodrum+Zemin+9 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Projesine göre Bodrum Katta sığınak, kalorifer dairesi ve kapıcı dairesi, Zemin katta blok girişi ve 2 dükkan, Normal katlarda her katta 4 er mesken olmak üzere toplam 38 adet b.bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi zemin kat seviyesinden demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlık zeminleri ve merdivenler mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır.Blokta çift asansörve yangın merdiveni bulunmaktadır. Satışa konu 9.Katta 37 bağımsız bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmaz, blok girişine göre sol ön tarafta yer almaktadır. Projede, brüt 105 m2 (net 93 m2) alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri balkonlu 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve koridor bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları ahşap doğrama, pencereleri ahşap görünümlü pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri ahşap parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set, banyo bölümünde duş teknesi, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.08.2025 tarihli yazısında, Güngören İlçesi Tozkoparan Mahallesi, 244 ada, 38 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında Konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi 5.00 mt, yan ve arka bahçe mesafesi plan notu, TAKS= 0.30, KAKS=0.90, H=9.50 irtifada, ayrık yapı nizamında yapılanma şartına haizdir. Ayrıca Plan notlarının 22. maddesinde "A.Nafiz Gürman mahallesi ve M. Nesih Özmen mahallesi ile Tozkoparan mahallesinin Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları dışında Konut, Yol boyu ticaret, Ticaret+Hizmet+Konut alanlarında kalıp 18.02.2005 tt'li 1/1000 ölçekli meri bölge planıyla irtifası, taban alanı, inşaat alanı, imar hakkı düşürülen parsellerde meri plan öncesi alınan ruhsat ve/veya iskan belgesindeki yasal haklarına göre uygulama yapılacaktır...." şeklinde hükümlerin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca, Meri plan notlarının 39. maddesinde "Tevhit Şartı Aranmaksızın 1000 M² ve Üzerinde Alansal Büyüklüğe Sahip, Üzerinde En Az 50 Bağımsız Birim Bulunan Konut Kullanımlı Site Kooperatif Vb. Parsellerde Eski Yapı/Yapıların 6306 Sayılı Yasa Uyarınca Yıkılarak Yeniden Konut Yapılması Durumunda Meri Planda Belirtilen Bahçe Mesafelerinin Sağlanması Ve Otopark İhtiyacının Parsel Bünyesinde Sağlanması Şartıyla Meri İmar Hakkına Konu İrtifa Değeri 1 Kat Artırılarak Uygulama Yapılır. 1000 M² Alansal Büyüklüğe Sahip Site Kooperatif vb. Parsellerin Komşuluğunda İmarlı Parsel Olmaması Sebebiyle Tevhid Yapılamaması Durumunda Bağımsız Birim Sayısına Bakılmaksızın Bu Madde Hükümleri Uygulanır." denilmektedir. Dosyasında yapılan incelemede; 1.BK+ZK+9 NK için 23.03.1989 tarih ve 1/47 sayı ile (B1-B2-B3) Blok için temel ruhsatı, 08.11.1993 tarih ve 1/47 sayı ile ruhsat temdidi, 28.12.1993 tarih 5334 sayılı tadilat projesine istinaden 28/12/1993 tarih ve 43480 sayılı makbuzla tadilat ruhsatı düzenlendiği görülmüş olup, 04/05/1995 tarih, 940 sayı ile (B1+B2) Blok için ve 10/09/1997 tarih, 1711 sayı ile B3-Blok için yapı kullanma izin belgesi alındığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında yapı ruhsat yılı 1989 yılına en yakın 1990 yılına ait arsa m2. birim değeri: 0,08 TL. olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan; Yönetim Planı 14/2/1995

İrtifak; M: Bu Parselin 9M2 LİK KISMINDA İSTANBUL BELEDİYESİ LEHİNE İRTİFAK HAKKI 10/05/1990 Tarihli 2579 Yevmiye Numaralı

İrtifak; M: KROKİDE A HARFİ İLE İŞARETLİ 217,44 M2LİK YERDEN İSKİ LEHİNE KANAL GEÇİT HAKKI 13/06/1993 Tarihli 3098 Yevmiye Numaralı

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:15

14/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.