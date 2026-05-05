T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2025/665 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/665 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, Karabayır Mevkii, 915 Ada 21 Parsel Sayılı 2.554,62 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 26503360/4478105520 Arsa Paylı A Blok 8.Normal Kat 48 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri:Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2026/15 Esas sayılı dosyasından yapılan 05/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmazın adresi Tuna Mahallesi, 677 Sokak, Tuna Vadi Sitesi, A blok, No: 25-41A/48, 8. Kat 48 b.b. Esenler İSTANBUL'dur. Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazların konumlu olduğu bölgeler TEM Karayolu ve e-5 karayoluna yakın konumludur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazların yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Parsel üzerinde 2 adet blok vardır. Taşınmazın konumlu olduğu blok Ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında 4Bodrum, zemin, 14 Normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi 1. Bodrum kattan sağlanmaktadır. Toplam 86 adet bapımsız bölüm mevcuttur. Binada kapalı otopark ve asansör mevcuttur. Bina giriş çıkışları güvenlik kontrolünde yapılmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Taşınmaz mimari projesine göre salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon hacimlerinden ibaret iç alanları itibari ile 61,00m2, brüt 70,00m2 alana sahiptir. Keşif günü taşınmazın içine girilememiş icra müdürlüğüne düzenlenen bilirkişi raporundaki görsellerden ve anlatımlardan iç mekan özellikleri ile ilgili bilgi alınmıştır." denilmektedir.

İmar Durumu:Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/10/2025 tarih, 166125 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 13.03.2013 onan tarihli, 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde bitişik nizam, 4 kat, Konut alanında kalmakta denmektedir. Ancak, söz konusu alan plan notları 2.11 maddesine göre yapılaşmış olup TAKS:0,25-0,50, Yençok= Z+16 yapılaşma koşuluna haizdir.

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19205

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19209

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19220

Beyan Diğer (Konusu:6306 sayılı yasanın iptali hakkında (işlem sırasında harç alınması hakkında) ) Tarih: İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE 06/06/2018 - 8405 25/05/2018 Sayı:15593 ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ VKN:(SN:7767536),

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19178

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19177

Beyan :6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19199

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19202

Beyan :6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19207

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19213

Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19214

Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19215

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19219

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19237

Beyan :6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 16/02/2018 - 2358

Beyan :6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19225

Beyan :6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/12/2017 - 19240

Beyan: 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 15/02/2018 - 2325

Beyan: Diğer (Konusu: 6306 sayılı kanun hakkında (işlem sırasında harç alınması hakkında) Tarih: 25/05/2018 İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE 06/06/2018 - 8406 ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ VKN:(SN:7767536),

Beyan: Yönetim Planı: 16/10/2023 20/10/2023 - 23739

Beyan: Mimari proje üzerindeki bağımsız bölüm numarası bağımsız bölüm planı ile 48 Numaralı bağımsız bölüm 44 30/12/2024 - 29177 Numaralı bağımsız bölüm olarak düzeltilmiştir. A Numaralı/isimli blok A numaralı/isimli blok olarak Beyan: AT Yönetim Planı: 16/10/2023 20/10/2023 - 23739 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2225 Ada 4 Parsel Sayılı, 92.845,19 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 103/158634 Arsa Paylı R Blok Zemin Kat 29 Nolu Bağımsız Bölüm Asma Katlı Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri:Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2026/15 Esas sayılı dosyasından yapılan 05/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın adresi Göztepe Mahallesi, İstoç 6. Cadde, R Blok No:4/Z16 (42), Bağcılar/ İstanbul 'dur. Kıymet takdiri itirazına konu olan taşınmazların konumlu olduğu bölgeler TEM Karayolu ve e-5 karayoluna yakın konumludur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazların yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Taşınmazın konumlu olduğu İstoç Oto Ticaret Merkezi 92.845,19 m2 arsa üzerinde 16 blok halinde inşa edilmiştir. Bloklar, betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Taşınmazların yer aldığı R blok parselin güneydoğu tarafında, güneyden kuzeye doğru 2. Sırada konumludur. R blok kendi içerisinde R1- R2 - R3 blok olmak üzere üçe ayrılmıştır. Konu taşınmaz, R3 Blok içerisinde yer almaktadır. R blok mimari projesine göre bodrum, zemin ve 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Projesine göre; 1.bodrum katında kapalı otopark ve 16 adet asma katlı dükkan, zemin katında 48 asma katlı dükkan, 1.normal katta 33 adet asma katlı dükkan, 2.normal katta 24 adet asma katlı dükkan, 3.normal katta 24 adet asma katlı dükkan olmak üzere toplamda 145 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi kompozit uygulamalıdır. Yerinde yapılan ölçümlere göre taşınmaz binanın zemin katında iç avluya cephelidir. Zemin katı yaklaşık 58 m2 net, 64 m2 brüt alanlıdır. Asma kat 29 m2 net, 32 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz toplam 87 m2 net, 96 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. İç mekan özelliği olarak zeminler seramik kaplı duvarları plastik boyalıdır. Dükkan dış cephesi camekan kaplıdır " denilmektedir.

İmar Durumu:Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğince tanzim ve tasdik edilmiş olan E-12499196-109-4558679 sayılı imar durum belgesine göre; “İlgi yazı ile İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2225 ada 4 parsel R blok zemin kat 29 nolu bağımsız bölüm için imar durumu, posta adresi, 01/01/2013 tarihinden sonra ruhsatın revize edilmesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, ruhsat tarihi, ruhsat tarihi itibari ile m2 birim değeri ve net kullanım alanı hakkında bilgi istenmektedir. Söz konusu taşınmaza ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu taşınmaz; 07.12.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 07.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İSTOÇ Uygulama İmar Planında; çoğunlıkla Blok Nizam, TAKS:0.40, KAKS:2.80 yapılaşma şartlarında TH (Ticaret Hizmet), kısmen Dini Tesis Alanı’nda kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz Yeraltı Enerji Nakil Hattından etkilenmektedir. İstanbul İli Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi 2225 Ada 4 Parsel R Blok Zemin Kat 29 Nolu Bağımsız Bölümün adresi; Göztepe Mahallesi İstoç 6. Cadde No:4 İç Kapı No:Z16 Bağcılar/İSTANBUL olarak tespit edilmiştir. 08/12/2006 tarihli tarihli ruhsatı düzenlenmiştir.”

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:Irtifak:M:12.930 M2 LİK KISIMDA TEK LEHİNE İRTİFAK HAKKI VARDIR 11/11/1996 - 12829

Irtifak: Diğer İrtifak Hakkı: krokide sarı renkte gösterilen yer altı enerji kablosu (A) = 1,203.36 m² lik alanda TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 13/05/2014 - 10866 lehine 1 TL (BİR TL) bedelle Daimi İrtifak hakkı (TEİAŞ) VKN:8790304314(SN:9460),

Beyan: Yönetim Planı: 05/03/2014

Serh: KİRA AKTİ: 01/05/1985 TARİH 2524 YEV 40 M2 LİK KISMININ YILLIĞI 1 TL SINA YIILIĞINA TEK LEHİNE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU (TEK) 01/05/1985 - 2524 VKN:8790304314 (SN:5641), TÜRKİY E ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) VKN:8790304314(SN:9460),

Serh: KİRA ŞERHİ: 02/09/2003 Y:9107 12150-12151-12152-12153-12154-12155-12156 NOLU TRAFO MERKEZ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 02/09/2003 - 9107 YERLERİ İÇİN 99 YILLIĞI 1 TL DEN BEDAŞ LEHİNE (BEDAŞ) VKN:8330030866(SN:4758287), (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:45

29/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.