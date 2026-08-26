Örnek No:55*

T.C.

BALIKESİR

İCRA DAİRESİ

2025/1943 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1943 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Karesi İlçe, KUVAYİ MİLLİYE Mahalle/Köy, 12455 Ada, 3 Parsel, İ BLOK ZEMİN+1.+2.+ÇATI KATI 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Kuvayı Milliye Mah. 12455 Ada 3 Parsel İ Blok Zemin+1.+2.+Çatı Katı 1. Nolu Bağımsız Bölüm Parsel 20220 Sokak Ve 20221 Sokak Kesişiminde Bulunmaktadır Karesi / BALIKESİR

Yüzölçümü : 3.458,21 m2Arsa Payı : 8/84

İmar Durumu: Balıkesir ili, Karesi İlçesiKuvayi Milliye Mahallesi, 12455 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz,Karesi Merkez 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam İki Kat"Yerleşik Konut Alanı" olarak tanımlıdır. TAKS:0.25, KAKS: 0.5 olarak verilmiştir.Ön bahçe yapı yaklaşma mesafesi üç (3) metre, yan bahçe yapı yaklaşma mesafesi üç (3) metre, arka bahçe üç (3) metre olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde 28/06/2024 tarih ve 15979 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 25/06/2024" açıklamalı beyan bulunmaktadır. Sair hususlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.