Örnek No : 49

T.C.

BOLU İCRA DAİRESİ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2026/5689 ESAS



ALACAKLI : YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Hulusi Apaydın (TBB No: 56307)

Borazanlar Mah. Fevzibey Cad. No:15/9 Bolu Bolu Merkez / BOLU

BORÇLU : FERDİ EREN, 123*****990TC Nolu - Nurettin-Ayten Oğlu

Bilinen/bildirilen en son adres: Himmetoğlu Köyü No:5359 Göynük/BOLU

BORCUN SEBEBİ : 4921****91153943 nolu Kredi/Kredi Kartı 789.116,07 TL

BORÇ MİKTARI : 789.116,07 TL. (takip çıkışı - faiz ve masraflar hariç)



Alacaklı vekili tarafından aleyhinize sürdürülen ilamsız takip yoluyla icra takibi sırasında adınıza çıkarılan örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliğ edilemeden iade edilmesi ve adres kayıt sisteminde adresinizin bulunmaması nedeniyle yapılan tüm araştırmalar ve kolluk tahkikatı neticesinde de adresinizin tespiti mümkün olmadığından alacaklı vekilinin talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.19/11/2026

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İSTANBUL



Yukarda yazılı ödeme emrinin TK 29 maddesi gereğince Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede, bir internet haber sitesi ve Basın İlan Kurumu İlan portalında ilan edilerek ilan edilen gazete ile birlikte faturasının da gönderilmesi rica olunur. 19/11/2026