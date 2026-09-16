T.C.BURSA 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BURSA

34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLÂN



ESAS NO : 2023/747

KARAR NO: 2024/73

Mahkememizin 23.01.2024 tarih, 2023/747 Esas ve 2024/73 sayılı kararı ile Hannan ve Leyla oğlu,99*******20 T. C. Kimlik numaralı, tekstil işçisi olduğunu beyan eden, Suriye vatandaşı Nuri HÜSEYİN hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan yapılan yargılama sonucunda neticeten 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen sanık Nuri HÜSEYİN'e kararın tebliğ edilemediği, gerek vatandaşı bulunduğu Suriye ülkesinde gerekse ülkemizde herhangi bir adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.