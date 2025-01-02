T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BURSA

38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN





DOSYA NO : 2022/779 Esas

KARAR NO : 2024/693



Basit Yaralama, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/09/2024 tarihli ilamı ile, TCK'nın 106/2-a-c maddesi gereğince Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına, TCK'nın 86/2-1. Cümle, maddesi gereğince 6 Ay 22 Gün Hapis, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile, TCK'nın 86/2-1. Cümle, maddesi gereğince 6 Ay 22 Gün Hapis, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan, Sabahattin ve Müzeyyen oğlu, 19/06/1984 doğumlu, Bursa, Yıldırım, Eğitim mah/köy nüfusuna kayıtlı SEÇKİN ESENYEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan sanık Fettah Bilaloğlu müdafi Av. Fatih Açıl'ın ve katılan sanık Hüseyin Zengin müdafi Av. Muhammed Haydar Karakoç'un istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur.27.12.2024