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        T.C.BURSA 9. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2024 - 00:00
        T.C.
        BURSA
        9. AİLE MAHKEMESİ



        Sayı : 2024/448 Esas
        Konu : Tebliğ

        07/11/2024

        İLAN


        Davacı, EVRİM ERGEN ile Davalı, MURAT ERGEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
        Davalı 1*****6 T.C Kimlik Numaralı Murat ERGEN'in adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup,
        (HMK 136MD. ) duruşma günü olan 11/02/2025 tarih ve saat 09/05'de Bursa 9. Aile Mahkemesi duruşma salonununda hazır olmanız, (Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, 1. Kat C Blok) Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. Davalı Murat ERGEN iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılır.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133936