T.C.BURSA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/73 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi 2844 Ada 7 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Avlulu Üç Katlı Kargir Ev" olan 162,44 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Beyazıt Mahallesi 1.Havuz Sokak No:32 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Zemin Kat + 2 Normal Kat + Teras Kattan oluşmak üzere betonarme karkas inşaat tarzında inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Keşif günü binanın içerisine girilmesine kiracılar tarafından izin verilmemiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre binanın Zemin Katında, 1.Normal Katında ve 2.Normal Katında 1'er daire bulunmaktadır. Teras Katın ön cephesinde çekme olup, burası balkon şeklindedir. Daireler hol, 3 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. 1.Normal Kat ve 2 Normal Kattaki dairelerde balkon bulunmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Binanın Zemin Katının inşaat alanı70,00 m2 dir. Binanın 1.Normal Katının inşaat alanı 80,00 m2 dir.Binanın 2.Normal Katının inşaat alanı 80,00 m2 dir. Teras Katın inşaat alanı 10,00 m2 dir.Binanın toplam inşaat alanı 240,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi: Bursa İli Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi 2844 Ada 7 Parsel Yüzölçümü : 162,44 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Bitişik Nizam, 2 Kat Konut Alanı" kısmen "Yol Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.812.600,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 10:20 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.