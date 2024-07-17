Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/360 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/360 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1894 Ada, 17 Parsel, 3.+Çatı Katı 16 Numaralı Bağımsız bölüm sayılı Dubleks Daire Nitelikli Taşınmaz.

Adresi : Fethiye Mah., Balkan(240) Sok., No:3 Beyazıt Apt. Kat:3 D:16 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 225,13m²

Arsa Payı : 64000/610624

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydında intifa veya irtifak hakkı yoktur tapu kaydı gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 11:00

16/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.