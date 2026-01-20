Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/550 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/550 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3123 ada, 5 nolu parselde, 1.372,00 m² tapu alanlı, 15 / 187 arsa paylı ve niteliği ‘’ 2 ADET 6 KATLI BETONARME BİNA VE BAHÇESİ ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, A Blok, 1. Kat, 2 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler* Mahallesi, Tepebaşı Sokak, Duru Sitesi, A Blok, No:9, İç Kapı No:2 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz iki bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.

A Blok, 2 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 114,42 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 134,75 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 152,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır.Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler ayrık nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Tepebaşı Sokağa cephe, Üçevler Caddesine 60 m ve Denizciler Caddesine ise 290 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,45 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 5.750.000,00 TLKDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:45 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:45 Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:45

15/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.