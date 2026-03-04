Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/839 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/839 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, GÜMÜŞTEPE Mahalle/Köy, 3804 Ada, 4 Parsel, C Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; Taşınmaz C Blok, 3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 83,14 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 97,42 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 110,00 m² olarak hesaplanmıştır Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, wc ve 3 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz altı bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup çevresinde ihata duvarı bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanları bulunmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi :Çamlıca* Mahallesi, Büyüyen Sokak, Çamlık Sitesi, C Blok, No:17, İç Kapı No:3 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 3.270,14 m2

Arsa Payı : 80/2400

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ayrık Nizam, 3 Kat, Emsal: 0.90, Bina Yüksekliği:9,50 m Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 4.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:32

03/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.