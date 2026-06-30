Örnek No: 34**

T.C.

BURSA

İFLAS DAİRESİ

2026/20 İFLAS



İFLASIN AÇILMASI VE BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : Üstün Kumaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Sicil No : 90347 Vergi No:9200311817



Yukarıda sicil numaraları yazılı Üstün Kumaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24/06/2026 tarih ve 2024/1399 sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 16:53'da açılmasına ve tasfiyenin basit usulde yapılmasına karar verilmiştir. Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166. ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.