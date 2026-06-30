Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BURSA İFLAS DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 23:50

        Örnek No: 34**

        T.C.
        BURSA
        İFLAS DAİRESİ
        2026/20 İFLAS

        İFLASIN AÇILMASI VE BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

        Müflisin Adı ve Adresi : Üstün Kumaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
        Ticaret Sicil No : 90347 Vergi No:9200311817


        Yukarıda sicil numaraları yazılı Üstün Kumaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24/06/2026 tarih ve 2024/1399 sayılı kararları ile iflaslarına, iflasın aynı tarih ve saat 16:53'da açılmasına ve tasfiyenin basit usulde yapılmasına karar verilmiştir. Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166. ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02499510