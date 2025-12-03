T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO : 2024/862 Esas

KARAR NO : 2025/656



SANIK : MOHAMMED SEHAM, Ramallah ve Male oğlu, 01/01/1995 FİLİSTİN doğumlu, TC Kimlik No:98974106330

SUÇ TARİHİ : 17/01/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 19/11/2025



HÜKÜM:

Sanık Mohammed Seham'ın üzerine atılı TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca ''bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık'' suçunu işlediği kabul edilmekle TCK'nın m.61 uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastı,suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaçve saiki dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri, takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezalarından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hakkında başkaca kanuni ve takdiri arttırım ve indirim maddesi uygulanmasına yer olmadığına,

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığa verilen cezanın miktarı itibari ile yasal olarak mümkün olmadığından sanık hakkında TCK 50 ve 51 ve CMK 231 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.02/12/2025