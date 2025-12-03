Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.BÜYÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.12.2025 - 00:00
        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN


        DOSYA NO : 2024/862 Esas
        KARAR NO : 2025/656


        SANIK : MOHAMMED SEHAM, Ramallah ve Male oğlu, 01/01/1995 FİLİSTİN doğumlu, TC Kimlik No:98974106330
        SUÇ TARİHİ : 17/01/2023
        SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT
        KARAR TARİHİ : 19/11/2025


        HÜKÜM:
        Sanık Mohammed Seham'ın üzerine atılı TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca ''bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık'' suçunu işlediği kabul edilmekle TCK'nın m.61 uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastı,suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaçve saiki dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
        Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri, takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezalarından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
        Hakkında başkaca kanuni ve takdiri arttırım ve indirim maddesi uygulanmasına yer olmadığına,
        Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,
        Sanığa verilen cezanın miktarı itibari ile yasal olarak mümkün olmadığından sanık hakkında TCK 50 ve 51 ve CMK 231 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
        TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.02/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02350546