        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 29.03.2026 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/15 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Kıraç Mah. 500 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz arsa nitelikli olup, taşınmaz üz erinde bodrum kat, zemin kat, normal kat ve çatı katından ibaret 420 m2 alanlı bina mevcut, taşınmazın dış cephesi sıvalı, dışkapısı demir doğrama, pencereleri pvc doğramadır.
        Adresi : Hürriyet Mah. İbibik Sokak No:15 Esenyurt / İSTANBUL
        Yüzölçümü : 141,10 m2
        İmar Durumu :13.02.2025 tarih 213 sayılı karar ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 7.Etap 2.kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır.
        Kıymeti : 10.633.600,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:37
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:37
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:37
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:37

        27/03/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02435030