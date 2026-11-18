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T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/82 Esas

DAVALI : MAIMON HARIRI (AJBARIA) Pasaport No:31055464 Vergi No:457109125

Kavaklı Mah. Keyif Kavaklı Marin Sitesi C Blok D:13 Kavaklı-Beylikdüzü/İST.

Davacı ENİS BÜLBÜLDERE tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mah, 600 ada, 12 parsel kain C/2 Blok yer alan(13) nolu bağımsız bölümde yer alan daire vasıflı taşınmazın sahibi olduğunu, müvekkiline ait olduğunun B.çekmece 10. AHM'nin 14/02/2025 tarih, 2024/208 Esas- 2025/58 Karar sayılı kararı ile hüküm altına alındığını, anıla taşınmazın Ekim 2019 tarihinden bu yana kullanmakta olduğunuzu, kullanma süresi boyunca ecrimisil bedeli ödemesi yapılmasının gerektiğini, ayrıca taşınmazın tahliye edilmesi, kullanılan sürede site aidat borçlarının ödenmesi nedeniyle başlatılan B.çekmece İcra Dairesinin 2024/182596 Esas, 2024/88703 Esas sayılı dosyalarından takip yapıldığını, site aidat borçlarının ödenmesi gerektiğini, bu nedenlerle el atmanın önlenmesini ve ecrimisile hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 24/12/2026 günü saat 10:40'da, 7251 sayılı Kanun ile değişik Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139. Maddesine istinaden sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, hiçbir taraf gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği" hususu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122. Maddesine istinaden, " dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, celbini talep ettiğiniz deliller ile cevap dilekçesinin tebliği için gerekli masrafları yatırmanız" hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.