Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/91553 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91553 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KAMİLOBA Mahalle/Köy, Ayazma Mevkii, 298 Ada, 8 Parsel, Adresi : Kamiloba Mahallesi, Yavuz Sokak, Dış Kapı No: 10, K: 3 D: 4

Yüzölçümü : 298,00 m2

Arsa Payı : 1/4

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Cins değişikliği vergi ilişiği (Büyükçekmece Vergi Dairesi 28/11/2019 tarih 29837 yevmiye)



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:34

04/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.