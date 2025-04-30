Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, 1131 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz boş arsa durumunda olup köşe parsel konumundadır. Taşınmazın yakın çevresi villa, vila konut ve 4-5 katlı müstakil ve site tarzı yapılaşmalar ve boş arsalar bulunmaktadır.

Adresi : Pınartepe Mah. Zübeyda Hanım Cad. No:27 Ve Şehit Celal Madendere Cad No:84 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.356,25 m2

İmar Durumu: İBB Meclis kararlarına istinaden söz konusu alanda nazım imar planı çalışmaları devam ettiğinden imar durum bilgisi verilmemektedir.

Kıymeti : 29.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:01

29/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.