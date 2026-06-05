Örnek No:54*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/61081 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61081 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 616.000,00 700 Taşınır 700 Koli tekstil malzemeleri polyester iplik 162.000,00 180 Taşınır 180 Adet tekstil malzemeleri Boxer lastiği 1.084.912,00 988 Taşınır 988 Koli tekstil malzemeleri iplik 750.000,00 3 Taşınır 3 Adet makina BOOSAN Marka dar dokuma makinası (tip:612/B8-15, Model:HT-612, Seri no:019076, Üretim ... 5.200.000,00 13 Taşınır 13 Adet makina COMEZ marka dar dokuma makinası(model:906/B3, Seri no:28191,Üretim yılı:2020) 4.200.000,00 42 Taşınır 42 Adet makina SENKRON Marka şerit dokuma makinası SNK530 500.000,00 200 Taşınır 200 Koli TEKSTİL MALZEMESİ Lastik

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:20 KDV : %20

03/06/2026

(İİK m.114/4)