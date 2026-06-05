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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:50

        Örnek No:54*

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        2025/61081 ESAS
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61081 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        616.000,00 700 Taşınır 700 Koli tekstil malzemeleri polyester iplik
        162.000,00 180 Taşınır 180 Adet tekstil malzemeleri Boxer lastiği
        1.084.912,00 988 Taşınır 988 Koli tekstil malzemeleri iplik
        750.000,00 3 Taşınır 3 Adet makina BOOSAN Marka dar dokuma makinası (tip:612/B8-15, Model:HT-612, Seri no:019076, Üretim ...
        5.200.000,00 13 Taşınır 13 Adet makina COMEZ marka dar dokuma makinası(model:906/B3, Seri no:28191,Üretim yılı:2020)
        4.200.000,00 42 Taşınır 42 Adet makina SENKRON Marka şerit dokuma makinası SNK530
        500.000,00 200 Taşınır 200 Koli TEKSTİL MALZEMESİ Lastik

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:20
        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:20
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        Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:20

        KDV : %20

        03/06/2026

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02481548