T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:50
Örnek No:54*
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/61081 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61081 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|616.000,00
|700
|Taşınır
|700 Koli tekstil malzemeleri polyester iplik
|162.000,00
|180
|Taşınır
|180 Adet tekstil malzemeleri Boxer lastiği
|1.084.912,00
|988
|Taşınır
|988 Koli tekstil malzemeleri iplik
|750.000,00
|3
|Taşınır
|3 Adet makina BOOSAN Marka dar dokuma makinası (tip:612/B8-15, Model:HT-612, Seri no:019076, Üretim ...
|5.200.000,00
|13
|Taşınır
|13 Adet makina COMEZ marka dar dokuma makinası(model:906/B3, Seri no:28191,Üretim yılı:2020)
|4.200.000,00
|42
|Taşınır
|42 Adet makina SENKRON Marka şerit dokuma makinası SNK530
|500.000,00
|200
|Taşınır
|200 Koli TEKSTİL MALZEMESİ Lastik
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:20
|2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:20
KDV : %20
03/06/2026
(İİK m.114/4)