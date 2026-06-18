Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/12621 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12621 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 566 ada 5 parselde kayıtlı yedi katlı betonarme mesken ve arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 51.543.260/934.245.000 arsa paylı C Blok 3. normal kat (5) nolu ç.a.p.li mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının Mertinoks Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde ihtiyati tedbir kararı, konkordato şerhi, belirtilen ipotek ve rehin hakkı ile bir adet haciz şerhi bulunduğu görülmektedir. Satışakonu taşınmaz, tapunun Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 566 ada 5 parselde kayıtlı C Blok 3. normal kat (5) bağımsız bölüm nolu ç.a.p.li mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede çatı arası piyesli meskenin plan itibariyle (dubleks 4+1 ve 2+1 tipinde, toplam 6+2); girişin yapıldığı 3. katın, antre, salon, mutfak, koridor, dört yatak odası, banyo tuvalet, çamaşır odası, iki ebeveyn banyosu ve iki gömme balkon, koridor sonunda dairesel merdiven ile ulaşılan çatı arası katın, koridor, salon, salonda mutfak nişi, bir yatak odası, bir sandık odası, kiler ve çamaşır odası, banyo tuvalet ile önde ve arkada iki teras balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı altta ve üstte iki ayrı çelik kapı, iç kapılar mobilya kapı, eminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre çatı arası piyesli mesken, kapak hesabında brüt 367,89 m2, net 299,59 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 244,94 m2 ve 46,08 m2 teras ve balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta iki mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Mesken, girişi 1. bodrum kattan yapılan binanın üçüncü katında yer lmaktadır. Girişe göre sağ cepheye (önü güney-doğu cepheye) bakmaktadır. Bina, 2021 yılında inşa edilmiştir. Güvenlik kontrollü girişe sahiptir.

Adresi : Ekinoba Mahallesi, Nurşah Sokak No: 6/3 Rose Marine Butik Sitesi (Yalı C Blok) K: 3 D: 5 Dubleks Büyükçekmece /İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.868,49 m2

Arsa Payı : 51543260/934245000

İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden alınan 14.08.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi, 566 ada 5 parselin, 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan Merkez ve Batıköy Mahalleleri uygulama imar planında, Önlemli Alan 2.1A lejantlı, Kaks: 1.40, Blok nizam 4 kat Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır

Kıymeti : 28.259.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:50

---------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:50

----------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 13:50

16/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.