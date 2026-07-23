Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:50

        T.C.
        ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı TEDAŞ vekili Av.Esra DÖLCÜ tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;


        1.Davacı tarafından 06/06/2023 tarih, 20-1265 ve 14/12/2023 tarih, 38-2716 sayılı Kamulaştırma Kararları alındığı,
        2.Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,
        3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
        4.Duruşmaların 25/09/2026 günü saat 09:00 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı,
        5.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,
        6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
        7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
        2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 02/07/2026


        Kamulaştırılan Taşınmazların Özellikleri


        Samsun, Ayvacık, Çökekli;
        2026/128 Esas,Maliki:Mürsel Akkaşoğlu
        150 Ada 13 Parsel, 1339,39m² irtifak, arsa
        2026/129 Esas,Maliki:Birgül Akkaşoğlu Kartal; Döndü, Hafi, Şermin Akkaşoğlu; Kafiye Can
        150 Ada 12 Parsel, 1,78m² pilon, 212,62m² irtifak, tarla
        2026/130 Esas,Maliki: Ali Akkaşoğlu
        150 Ada 11 Parsel, 12,01m² irtifak, kargir iki katlı ev ve tarla
        2026/131 Esas,Maliki:Dudu Sağlam; Duygu Ergül; Emine, Hüseyin, Kadir, Nuri, Sündüs Akkaşoğlu; Fatma, Hüseyin, Mehmet Ali, Muammer, Turgut, Yadigar Ünlü; Gülüzar Duysak
        121 Ada 1 Parsel, 4,41m² pilon, 638,54m² irtifak, kargir 1 katlı ev ve tarla
        2026/132 Esas,Maliki:Leyla Denk
        120 Ada 2 Parsel, 8,01m² pilon, 690,20m² irtifak, tarla
        2026/133 Esas,Maliki:Akif Denk
        120 Ada 1 Parsel, 5,58m² pilon, 588,25m² irtifak, kargir iki katlı ev ve tarla

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02513604