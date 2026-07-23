T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEDAŞ vekili Av.Esra DÖLCÜ tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;



1.Davacı tarafından 06/06/2023 tarih, 20-1265 ve 14/12/2023 tarih, 38-2716 sayılı Kamulaştırma Kararları alındığı,

2.Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmaların 25/09/2026 günü saat 09:00 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı,

5.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 02/07/2026



Kamulaştırılan Taşınmazların Özellikleri



Samsun, Ayvacık, Çökekli;

2026/128 Esas,Maliki:Mürsel Akkaşoğlu

150 Ada 13 Parsel, 1339,39m² irtifak, arsa

2026/129 Esas,Maliki:Birgül Akkaşoğlu Kartal; Döndü, Hafi, Şermin Akkaşoğlu; Kafiye Can

150 Ada 12 Parsel, 1,78m² pilon, 212,62m² irtifak, tarla

2026/130 Esas,Maliki: Ali Akkaşoğlu

150 Ada 11 Parsel, 12,01m² irtifak, kargir iki katlı ev ve tarla

2026/131 Esas,Maliki:Dudu Sağlam; Duygu Ergül; Emine, Hüseyin, Kadir, Nuri, Sündüs Akkaşoğlu; Fatma, Hüseyin, Mehmet Ali, Muammer, Turgut, Yadigar Ünlü; Gülüzar Duysak

121 Ada 1 Parsel, 4,41m² pilon, 638,54m² irtifak, kargir 1 katlı ev ve tarla

2026/132 Esas,Maliki:Leyla Denk

120 Ada 2 Parsel, 8,01m² pilon, 690,20m² irtifak, tarla

2026/133 Esas,Maliki:Akif Denk

120 Ada 1 Parsel, 5,58m² pilon, 588,25m² irtifak, kargir iki katlı ev ve tarla