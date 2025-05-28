T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
Giriş: 29.05.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
ÇATALCA
İCRA DAİRESİ
2024/521 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
ÇATALCA
İCRA DAİRESİ
2024/521 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/521 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.000.000,00
|1
|Taşıt
|34DJF061 Plakalı, Otomobil/lc tipli, 200909W0639204DTD Motor No'lu, SALCA2BN8LH875131 Şasi No'lu, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1999 cm3,Land Rover Discovery Sport marka 2020 Model Gri(Metalik) renkli, Dizel, Otomatik Vites aracın yapılan kontrollerde kaportasında ve ön tampon ve arka tamponda noktasal çizikler mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalı, anahtarları yoktur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:28
27/05/2025
(İİK m.114/4)