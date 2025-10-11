Örnek No:54*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2025/325 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/325 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.100.000,00TL 1 Taşıt 34EBM614 Plakalı, 2021 Model, VOLVO Marka, XC40 T3 FWD İNSCRİPTİON GEARTRONİC 1.5 Tipli, B3154T27133776 Motor No'lu, YV1XZ15VDM2570105 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1477cm3, Rengi Mavi. Yapılan kontrollerde aracın kaportasında arka bagaj kapısında noktasal eziklik ile aracın çeşitli yerlerinde noktasal izler mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:47

10/10/2025

(İİK m.114/4)