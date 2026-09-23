Örnek No:55*

T.C.

ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2025/217 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/217 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Belgrat Mahallesi, 127 Ada, 8 Parsel numaralı, Bahçeli Briket Ev nitelikli, 1.039,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5/24 HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu:Çatalca İlçesi Belgrat Mahallesi 127 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz ;Belgrat Mahallesi Uygulama İmar Planı içerisinde, KAKS (Emsal) 0,30 Serbest Nizam 2 kat koşuluna tabii Gelişme Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 2.156.915,62 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:30

22/09/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.