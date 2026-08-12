T.C.

ÇEKEREK

SULH HUKUK MAHKEMESİ

07.08.2026



Sayı : 2023/245 Esas

Konu : Bilirkişi raporunun ilanen tebliği hk.



İLAN

ÇEKEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Dava konusu;

Yozgat İli Aydıncık İlçesi Kuşsaray Köyü Çayır Mevkii 104 Ada 40 Parsel, 104 Ada 53 Parsel,104 Ada 54 Parsel,106 Ada 31 Parsel,106 Ada 35 Parsel,107 Ada 2 Parsel,107 Ada 9 Parsel,108 Ada 1 Parsel de kayıtlı taşınmazların maliklerinden Duran Aral'ın (TC:47818233534)'a yazımız ekinde gönderilen bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olmak üzere İLAN OLUNUR.

03/02/2025