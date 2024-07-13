Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2017/328 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/328 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ildır Mahallesi, 141 Ada, 12 Parselde kayıtlı Bahçeli Kargir Ev vasıflı 1.971,14 m2 yüzölçümünde bulunan taşınmazın 2/8 paya isabet eden 492,79 metrekaresi Necla Karal ve 3/8 paya isabet eden 739,18 metrekaresi Sema Karal adına kayıtlı olmakla işbu hisseler toplamı satışa çıkarılmıştır. Bu taşınmazın 422,41 metrekarelik kısmı kıyı kenar çizgisinde kalmaktadır. Dava konusu taşınmazlar Çeşme İlçe Merkezinden Şifne Ildır Mahaleleri istikametine giden yola cepheli Ildır Köy Yerleşim alanı içindedir. Ildır Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 22 adresinde bulunmaktadır. Ildır Körfezinin kuzey tarafında konumlanmıştır. Taşınmazların yakınında turistik özelliği bulunan Eritrai Antik Kenti kalıntıları ile Medis Resort Oteli bulunmaktadır. Çeşme İlçe Merkezine 22 km uzaklıktaki taşınmazlar kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda olup ulaşımı kolaydır. Ildır köy merkezine 750 metre uzaklıkta olan taşınmazların çok güzel deniz ve doğa manzarası bulunmaktadır. Parsel denize sıfır konumda olup yol cephesi bulunmamaktadır. Parsel üzerinde 30-35 yıllık, yaklaşık 200 m2 kullanım alanlı tek katlı betonarme kargir bir bina bulunmaktadır. Ana yola geçiş 11 nolu parselin içinden geçilerek sağlanmaktadır. Bahçesi peyzajlı ve bakımlıdır. Tek katlı betonarme bina giriş, salon, mutfak, üç oda ve tuvalet bulunmaktadır. Ön cephesinde geniş bir terası bulunmaktadır. Yerler karo plakalıdır. Giriş kapısı ve iç kapılar ahşap, dış doğramalar alüminyum, duvarlar sıvalı ve boyalı, çatısı ahşap ve kiremit kaplamalıdır. Binanın iyi bir işçilikle yapılmış olduğu görülmüştür. Parsel etrafı taş ve beton duvarlar ile çevrili olup denizde mendirek ve rıhtımı bulunmaktadır. Arkeolojik Sit alanı içinde olması ve 422,41 metrekarelik kısmının kıyı kenar çizgisi içinde kalması ana yola bağlantısının olmaması değerini menfi yönde etkilemektedir. (Tespitler Bilirkişi Raporundan Alınmıştır.)

Adresi : Ildır Mahallesi Köycivarı Mevkii 141 Ada 12 ParselÇeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 5/8 hisseye denk gelen alan toplam 1.231,97 metrekaredir.

Arsa Payı : Dosya borçlusu iki hissedarın toplam 5/8 oranındaki payı satılmaktadır.

İmar Durumu: İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.10.1995 tarih ve 5932 sayılı karar eki sit alanlarını gösteren 1/25000 ölçekli paftada A1 (Birinci Derece Arkeolojik) Sit Alanı ve A2 (İkinci Derece Arkeolojik) Sit Alanı içinde bulunmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayılı kararı ile belirlenen Arkeolojik sit alanları koruma ve kullanma koşulları geçerlidir.

Kıymeti : 19.366.937,50-TL (5/8 hisse için)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde olup aynı zamanda Antik Sit Alanında kalmaktadır. Keza 422,41 metrekarelik kısmı ise kıyı kenar çizgisinde kalmaktadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:00

10/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.