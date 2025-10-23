T.C.

CİHANBEYLİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/2

DAVACI : TEDAŞ

TEBLİĞ İSTENEN

DAVALI :ELİFE OLGUN (TCKN:59269089356)



Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin davalı ELİFE OLGUN için mahkememizde Konya ili Cihanbeyli İlçesi Kuşca Mahallesi 0 ada 13 parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan Enerji nakil hattı için taşınmazın 821,33 m2lik kısımda irtifak hakkı tesisi adına kamulaştırılması gerekli olduğundan dava açılmış olup, Davalı ELİFE OLGUN'un adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş iş bu ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde adı geçen davalının cevap ve delillerini bildirmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağı ve yokluğunda duruşma yapılarak tahkikat ve sözlü yargılama işlemlerinin yapılacağı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.