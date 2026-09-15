T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 15 Eylül 2026 - 23:59
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/25 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/25 sayısıyla erişilebilir.
|Denizli İl
|Honaz İlçe, Karateke Mah, 137 Ada, 84 Parsel, 5535,69 m2, 8.330.000,00 TL KDV: %10
|1Artırma
|06/10/2026-12:05- 13/10/2026 -12:05 2. Artırma 05/11/2026-12:05-12/11/2026-12:05
Satış Müdürü 151853 11/09/2026