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        T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 23:59
        T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2026/25 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/25 sayısıyla erişilebilir.

        Denizli İl Honaz İlçe, Karateke Mah, 137 Ada, 84 Parsel, 5535,69 m2, 8.330.000,00 TL KDV: %10
        1Artırma 06/10/2026-12:05- 13/10/2026 -12:05 2. Artırma 05/11/2026-12:05-12/11/2026-12:05

        Satış Müdürü 151853 11/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02548377